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    Гаэтан Пуссен - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Гаэтан
    Фамилия Пуссен
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 января 1999 (24 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:4 Бордо (Бордо)
    14.05.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    08.05.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 4:1 Бордо (Бордо)
    01.05.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Ницца (Ницца)
    24.04.2022 Был в запасе Нант (Нант) 5:3 Бордо (Бордо)
    20.04.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    17.04.2022 1' -90' Лион (Лион) 6:1 Бордо (Бордо)
    10.04.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    02.04.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Бордо (Бордо)
    87'
    13.03.2022 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Бордо (Бордо)
    06.03.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Труа (Труа)
    28' 87'
    27.02.2022 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Бордо (Бордо)
    20.02.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Монако (Монако)
    13.02.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 3:2 Бордо (Бордо)
    06.02.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 5:0 Бордо (Бордо)
    23.01.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 4:3 Страсбур (Страсбур)
    16.01.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 6:0 Бордо (Бордо)
    07.01.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Марсель (Марсель)
    12.12.2021 Был в запасе Труа (Труа) 1:2 Бордо (Бордо)
    05.12.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:2 Лион (Лион)
    01.12.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 5:2 Бордо (Бордо)
    28.11.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Брест (Брест)
    21.11.2021 Был в запасе Метц (Метц) 3:3 Бордо (Бордо)
    06.11.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:3 ПСЖ (Париж)
    31.10.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    24.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Нант (Нант)
    03.10.2021 Был в запасе Монако (Монако) 3:0 Бордо (Бордо)
    26.09.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Ренн (Ренн)
    22.09.2021 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:3 Бордо (Бордо)
    18.09.2021 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Бордо (Бордо)
    28.08.2021 Был в запасе Ницца (Ницца) 4:0 Бордо (Бордо)
    22.08.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Анжер (Анжер)
    15.08.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:2 Бордо (Бордо)
    08.08.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
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