Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Стивен Мендоса - статистика

Атлетико Паранаэнсе
27 июня 1992 (34)
#7 | Нападающий
171 см
Колумбия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
35'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
28
5
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
35'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 2
10.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
1 : 2
23.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.05.2026
Мирассол
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ремо
1 : 2
24.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
18.05.2026
Фламенго
1' - 90'
11'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 0
11.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
27.04.2026
Витория
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
12.04.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
57'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
05.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
22.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
1' - 78'
1'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
5'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
13.02.2026
Сантос
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
0 : 1
29.01.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 65'
9'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+