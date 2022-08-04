Жордан Лефор - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Лефор
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Лефор
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -65'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|1' -63'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|Был в запасе
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)