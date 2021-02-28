Гаэтан Пакье - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Гаэтан
|Фамилия
|Пакье
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Гаэтан
|Фамилия
|Пакье
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|17
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2021
|1' -76'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|02.05.2021
|1' -87'
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|45'
|25.04.2021
|80' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ним (Ним)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:1
|Ним (Ним)
|04.04.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ним (Ним)
|14.03.2021
|45' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.03.2021
|80' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ним (Ним)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Нант (Нант)
|24.02.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|07.02.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)
|03.02.2021
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|09.01.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|06.01.2021
|85' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|5:0
|Ним (Ним)
|23.12.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|20.12.2020
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Ним (Ним)
|16.12.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Ним (Ним)
|04.12.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|29.11.2020
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Ним (Ним)
|22.11.2020
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Ним (Ним)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:5
|Анжер (Анжер)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|65' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.10.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ним (Ним)
|27.09.2020
|1' -67'
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|18.09.2020
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Ним (Ним)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:4
|Ренн (Ренн)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Ним (Ним)
|23.08.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|4:0
|Брест (Брест)