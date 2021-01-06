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    Антони Бриансон - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Антони
    Фамилия Бриансон
    Команда Ним
    Состав Основной
    Родной город Авиньон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 16 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2021 Был в запасе Метц (Метц) 0:3 Ним (Ним)
    04.04.2021 73' -90' Ним (Ним) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    89'
    21.02.2021 1' -36' Ним (Ним) 2:0 Бордо (Бордо)
    14.02.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 1' -90' Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
    03.02.2021 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
    31.01.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 3:1 Ним (Ним)
    16.01.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    90'
    09.01.2021 1' -83' Ним (Ним) 0:1 Лилль (Лилль)
    06.01.2021 1' -90' Страсбур (Страсбур) 5:0 Ним (Ним)
    13.12.2020 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:0 Ним (Ним)
    08.11.2020 1' -90' Ним (Ним) 1:5 Анжер (Анжер)
    01.11.2020 1' -90' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    25.10.2020 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    46'
    04.10.2020 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:1 Ним (Ним)
    34'
    27.09.2020 1' -90' Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    18.09.2020 1' -90' Лион (Лион) 0:0 Ним (Ним)
    13.09.2020 80' -90' Ним (Ним) 2:4 Ренн (Ренн)
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