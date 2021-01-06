Антони Бриансон - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Бриансон
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авиньон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Бриансон
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авиньон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|16
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|04.04.2021
|73' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|89'
|21.02.2021
|1' -36'
|Ним (Ним)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|14.02.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)
|03.02.2021
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|31.01.2021
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|90'
|09.01.2021
|1' -83'
|Ним (Ним)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|06.01.2021
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|5:0
|Ним (Ним)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Ним (Ним)
|08.11.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:5
|Анжер (Анжер)
|01.11.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|46'
|04.10.2020
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ним (Ним)
|34'
|27.09.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|18.09.2020
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Ним (Ним)
|13.09.2020
|80' -90'
|Ним (Ним)
|2:4
|Ренн (Ренн)