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€ 350 тыс

Антони Бриансон - статистика

По
28 ноября 1994 (31), Авиньон
#23 | Защитник
185 см
Франция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
По
2 : 0
18.09.2026
Дюнкерк
1' - 90'
16'
Франция. Лига 2, 5 тур
По
1 : 1
04.09.2026
Сошо
1' - 82'
Франция. Лига 2, 4 тур
Родез
2 : 2
28.08.2026
По
1' - 68'
37'
68'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
По
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
По
2 : 0
18.09.2026
Дюнкерк
1' - 90'
16'
Франция. Лига 2, 5 тур
По
1 : 1
04.09.2026
Сошо
1' - 82'
Франция. Лига 2, 4 тур
Родез
2 : 2
28.08.2026
По
1' - 68'
37'
68'
Франция. Лига 2, 3 тур
По
0 : 0
21.08.2026
Нанси
89' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Дижон
0 : 1
14.08.2026
По
Был в запасе
Франция. Лига 2, 1 тур
По
0 : 1
08.08.2026
Анси
Был в запасе
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