Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Садд
Юсеф Аталь
Статистика
€ 2 млн
Юсеф Аталь - статистика
Аль-Садд
17 мая 1996 (30)
#20 | Защитник
176 см
Алжир
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок африканских наций 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Катар. Лига звезд 2024/2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Кубок африканских наций 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Турция. Суперлига 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Франция. Лига 1 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Кубок африканских наций 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алжир
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Алжир
0 : 2
10.01.2026
Нигерия
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Алжир
1 : 0
06.01.2026
ДР Конго
Был в запасе
Кубок африканских наций, 3 тур
Экваториальная Гвинея
1 : 3
31.12.2025
Алжир
46' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Алжир
1 : 0
28.12.2025
Буркина-Фасо
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Алжир
3 : 0
24.12.2025
Судан
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
3
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+