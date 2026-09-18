Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Франция. Лига 2 2026/2027 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019