Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 10 млн

Бубакари Сумаре - статистика

Аль-Духаиль
27 февраля 1999 (27)
#34 | Полузащитник
188 см
Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лестер
16
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лестер
1 : 2
24.01.2026
Оксфорд
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рексхэм
1 : 1
20.01.2026
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ковентри
2 : 1
17.01.2026
Лестер
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лестер
2 : 3
29.11.2025
Шеффилд Юнайтед
46' - 90'
83'
68'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Саутгемптон
3 : 0
25.11.2025
Лестер
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лестер
2 : 1
22.11.2025
Сток Сити
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
1 : 2
08.11.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лестер
1 : 1
04.11.2025
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лестер
0 : 2
01.11.2025
Блэкберн
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Миллуолл
1 : 0
25.10.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
2 : 1
21.10.2025
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лестер
1 : 1
18.10.2025
Портсмут
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Суонси
1 : 3
04.10.2025
Лестер
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лестер
1 : 1
30.09.2025
Рексхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Вест Бромвич
1 : 1
26.09.2025
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лестер
0 : 0
20.09.2025
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
2 : 2
13.09.2025
Лестер
1' - 46'
44'
3'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лестер
2 : 0
29.08.2025
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Чарльтон
0 : 1
23.08.2025
Лестер
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
2 : 1
16.08.2025
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лестер
2 : 1
10.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
3
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+