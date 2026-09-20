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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Софьян Диоп
Статистика
€ 15 млн
Софьян Диоп - статистика
Ницца
9 июня 2000 (26), Тур
#10 | Полузащитник
165 см | 50 кг
Марокко | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
74' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 65'
44'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
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Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
74' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 65'
44'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
22.08.2026
Лорьян
1' - 81'
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