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Легия
Рубен Винагре
Статистика
€ 1,50 млн
Рубен Винагре - статистика
Легия
9 апреля 1999 (27)
#19 | Защитник
174 см
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И
Г
П
Ж
К
Легия
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
1' - 79'
38'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
1' - 90'
90'
Лига Европы, 2 раунд
Баник
2 : 2
24.07.2025
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Актобе
0 : 1
17.07.2025
Легия
Был в запасе
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