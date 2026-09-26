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Англия. Первая лига
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Рединг
Льюис Уинг
Статистика
€ 700 тыс
Льюис Уинг - статистика
Рединг
23 июня 1995 (31)
#10 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиком Уондерерс
1 : 1
26.09.2026
Рединг
1' - 90'
Англия. Первая лига, 7 тур
Рединг
2 : 0
19.09.2026
Ноттс Каунти
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рединг
1 : 2
15.09.2026
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Первая лига, 6 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 1
12.09.2026
Рединг
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Рединг
3 : 1
05.09.2026
Блэкпул
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
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Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
2 : 0
23.09.2025
Рединг
66' - 90'
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