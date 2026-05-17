Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Тони Ляйстнер - статистика

Герта
19 августа 1990 (36), Дрезден
#37 | Защитник
190 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
25
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Арминия
6 : 1
17.05.2026
Герта
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
2 : 1
10.05.2026
Гройтер Фюрт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Магдебург
1 : 0
03.05.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Герта
0 : 1
25.04.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.04.2026
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Герта
0 : 1
11.04.2026
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Динамо Дрезден
0 : 1
04.04.2026
Герта
1' - 90'
40'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Фортуна
2 : 5
22.03.2026
Герта
9' - 90'
72'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 1
14.03.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Пройссен
1 : 2
08.03.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Герта
2 : 1
01.03.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Падерборн
5 : 2
22.02.2026
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 3
14.02.2026
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Эльверсберг
0 : 3
07.02.2026
Герта
1' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Герта
2 : 2
01.02.2026
Дармштадт
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
2 : 2
24.01.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Герта
1 : 1
19.12.2025
Арминия
1' - 85'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
12.12.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Герта
0 : 2
07.12.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Хольштайн
0 : 1
29.11.2025
Герта
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
21.11.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
08.11.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 0
01.11.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Герта
1 : 0
25.10.2025
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
3 : 2
18.10.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
04.10.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 3
28.09.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Герта
0 : 2
20.09.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
0 : 3
13.09.2025
Герта
1' - 90'
84'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Герта
0 : 2
29.08.2025
Эльверсберг
1' - 90'
84'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 0
10.08.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2 : 1
01.08.2025
Герта
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
1
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
2
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
4
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+