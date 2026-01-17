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Греция. Суперлига
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Пансерраикос
Мусса Ваге
Статистика
€ 300 тыс
Мусса Ваге - статистика
Пансерраикос
4 октября 1998 (27)
#22 | Защитник
177 см
Сенегал
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Чемпионат мира 2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пансерраикос
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 17 тур
Пансерраикос
2 : 1
17.01.2026
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
3 : 0
11.01.2026
Пансерраикос
58' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Пансерраикос
0 : 2
22.12.2025
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
ОФИ
3 : 0
13.12.2025
Пансерраикос
1' - 46'
41'
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
0 : 1
08.12.2025
Панетоликос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Левадиакос
5 : 2
09.11.2025
Пансерраикос
70' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
0 : 5
02.11.2025
ПАОК
83' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Волос
2 : 1
19.10.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
1 : 1
27.09.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
30.08.2025
ОФИ
1' - 78'
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
2 : 0
24.08.2025
Пансерраикос
1' - 46'
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