Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Эмре Акбаба - статистика

Эюпспор
4 октября 1992 (33)
#8 | Полузащитник
180 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
23
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
3 : 3
17.05.2026
Эюпспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор
4 : 0
09.05.2026
Ризеспор
88' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
3 : 0
25.04.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 0
15.03.2026
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
0 : 1
09.03.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Гезтепе
0 : 0
28.02.2026
Эюпспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Эюпспор
1 : 0
21.02.2026
Генчлербирлиги
1' - 65'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
5 : 1
13.02.2026
Эюпспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 21 тур
Эюпспор
1 : 2
08.02.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 85'
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 3
31.01.2026
Эюпспор
1' - 66'
Турция. Суперлига, 19 тур
Эюпспор
2 : 2
26.01.2026
Бешикташ
46' - 90'
65'
87'
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
1 : 1
06.12.2025
Кайсериспор
1' - 90'
51'
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
1 : 2
29.11.2025
Эюпспор
1' - 90'
31'
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 1
22.11.2025
Карагюмрюк
1' - 76'
66'
Турция. Суперлига, 12 тур
Самсунспор
1 : 0
09.11.2025
Эюпспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
25.10.2025
Эюпспор
65' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
2 : 0
20.10.2025
Касымпаша
85' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 0
27.09.2025
Гезтепе
69' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
20.09.2025
Эюпспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
25.08.2025
Аланьяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
2 : 1
17.08.2025
Эюпспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Эюпспор
1 : 4
10.08.2025
Коньяспор
1' - 46'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
8
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+