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Трево Чалоба
Статистика
€ 40 млн
Трево Чалоба - статистика
Комо
5 июля 1999 (27)
#99 | Защитник
190 см
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
10.09.2026
РБ Лейпциг
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Лига чемпионов 2026/2027
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Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Комо
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
1' - 90'
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