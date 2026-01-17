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Италия. Серия B
Команды
Бари
Мирко Антонуччи
Статистика
€ 750 тыс
Мирко Антонуччи - статистика
Бари
11 марта 1999 (27), Рим
#16 | Полузащитник
Италия
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Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Лига чемпионов 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
14
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
0 : 1
17.01.2026
Юве Стабиа
1' - 61'
Италия. Серия В, 19 тур
Каррарезе
1 : 0
10.01.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
73' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.12.2025
Бари
87' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
69' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Юве Стабиа
0 : 0
04.12.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
5 : 0
29.11.2025
Бари
61' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Бари
2 : 3
22.11.2025
Фрозиноне
1' - 63'
45'
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 1
07.11.2025
Бари
1' - 74'
Италия. Серия В, 11 тур
Бари
1 : 0
02.11.2025
Чезена
1' - 58'
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 0
26.10.2025
Мантова
1' - 90'
89'
Италия. Серия В, 8 тур
Реджана 1919
3 : 1
18.10.2025
Бари
1' - 61'
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
1' - 64'
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
1 : 1
27.09.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
2 : 0
19.09.2025
Бари
83' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
3 : 0
13.09.2025
Бари
71' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Бари
1 : 1
31.08.2025
Монца
80' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
2 : 1
24.08.2025
Бари
Был в запасе
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