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МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Карло Хольс
Статистика
€ 7 млн
Карло Хольс - статистика
Сент-Луис
2 июня 1999 (27)
#19 | Нападающий
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 90'
41'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 59'
22'
38'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
80' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
59' - 90'
64'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
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Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
5
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 90'
41'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 59'
22'
38'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
80' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
59' - 90'
64'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
62' - 90'
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