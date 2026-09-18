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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
Диогу Гонсалвеш
Статистика
€ 2,50 млн
Диогу Гонсалвеш - статистика
Коньяспор
6 февраля 1997 (29)
#7 | Нападающий
176 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 68'
2'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 77'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Турция. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
США. МЛС 2024
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Португалия. Примейра 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 68'
2'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
4 : 2
22.08.2026
Коньяспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.08.2026
Ризеспор
1' - 68'
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