Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Вилльям - статистика

Крузейро
3 апреля 1995 (31)
#12 | Защитник
176 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
12
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
1' - 90'
12'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
1' - 80'
6'
80'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
2
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
7
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+