Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Юлиан Поллерсбек - статистика

Ян Регенсбург
16 августа 1994 (32)
#23 | Вратарь
195 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ян Регенсбург
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
3 : 1
18.05.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ян Регенсбург
2 : 2
11.05.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
03.05.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
26.04.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
3 : 0
20.04.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
1' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
6 : 0
06.04.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
30.03.2025
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Фортуна
1 : 0
15.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
09.03.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
01.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
16.02.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
01.02.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ульм 1846
5 : 1
26.01.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
22.12.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
4 : 2
13.12.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
08.12.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.11.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
24.11.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2 : 0
10.11.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
02.11.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 0
04.10.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
09.08.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
5
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
9
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+