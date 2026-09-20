Италия. Серия В, 2 тур

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Италия. Серия В, 3 тур

Италия. Серия В, 5 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2017/2018