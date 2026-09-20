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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Брайс Мендес
Статистика
€ 8 млн
Брайс Мендес - статистика
Коламбус
7 января 1997 (29)
#10 | Полузащитник
Испания
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
68'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
46' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
82'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
8'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
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Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
7
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
68'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
46' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
82'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
8'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
2 : 2
02.08.2026
Коламбус
62' - 90'
84'
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