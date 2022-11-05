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    Унаи Нуньес - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Унаи
    Фамилия Нуньес
    Команда Сельта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 января 1997 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    59'
    04.02.2023 1' - 90' Бетис 3:4 Сельта Испания. Примера, 20 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 21 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Сельта (Виго) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    18.02.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    59'
    04.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 3:4 Сельта (Виго)
    90'
    29.01.2023 1' -90' Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    81'
    20.01.2023 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Сельта (Виго)
    13.01.2023 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    06.01.2023 1' -90' Эльче (Эльче) 0:1 Сельта (Виго)
    30.12.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    10.11.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    05.11.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    29.10.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    24.10.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    42'
    19.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    16.10.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.10.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Сельта (Виго)
    61'
    02.10.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    17.09.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Сельта (Виго)
    10.09.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    82' 21'
    02.09.2022 1' -90' Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    26.08.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 0:1 Сельта (Виго)
    20.08.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    13.08.2022 1' -90' Сельта (Виго) 2:2 Эспаньол (Барселона)
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