Ян Беднарек - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Беднарек
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Беднарек
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|73'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|88' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|23.08.2022
|1' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)