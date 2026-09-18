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Главная
Франция. Лига 2
Команды
Клермон
Йоанн Салмье
Статистика
€ 600 тыс
Йоанн Салмье - статистика
Клермон
21 ноября 1992 (33)
#21 | Защитник
188 см
Французская Гайана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
1' - 90'
19'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
1' - 90'
78'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
1' - 90'
19'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
1' - 90'
78'
Франция. Лига 2, 3 тур
Клермон
1 : 1
21.08.2026
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.08.2026
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Клермон
0 : 0
08.08.2026
Реймс
1' - 90'
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