Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Лорьян
Бингуру Камара
Статистика
€ 600 тыс
Бингуру Камара - статистика
Лорьян
21 октября 1996 (29)
#21 | Вратарь
193 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
0 : 4
10.05.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
2 : 2
02.05.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
2 : 3
26.04.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2 : 0
12.04.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 1
05.04.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1 : 0
21.03.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
2 : 1
14.03.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 1
08.03.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
2 : 2
01.03.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 3
22.02.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 0
15.02.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 0
07.02.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
0 : 2
24.01.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
16.01.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0 : 0
14.12.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1 : 0
07.12.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 1
30.11.2025
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
1 : 1
23.11.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
1 : 1
09.11.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 0
02.11.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
1 : 1
29.10.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 0
26.10.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
3 : 3
19.10.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
3 : 1
27.09.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Гавр
1 : 1
21.09.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
4 : 0
12.09.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
1 : 7
30.08.2025
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
4 : 0
24.08.2025
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
1 : 0
17.08.2025
Лорьян
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+