Чибози Авазим - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Чибози
|Фамилия
|Авазим
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Чибози
|Фамилия
|Авазим
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|72'
|10.08.2022
|74' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|04.08.2022
|82' -90'
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)