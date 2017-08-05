Брайтон Лабе - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Брайтон
|Фамилия
|Лабе
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Брайтон
|Фамилия
|Лабе
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амьен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2017
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|05.08.2017
|77' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Амьен (Амьен)