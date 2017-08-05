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    Брайтон Лабе - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Брайтон
    Фамилия Лабе
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1996 (27 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амьен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2017 Был в запасе Амьен (Амьен) 0:2 Анжер (Анжер)
    05.08.2017 77' -90' ПСЖ (Париж) 2:0 Амьен (Амьен)
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