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Швейцария. Суперлига
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Тун
Брайтон Лабе
Статистика
€ 500 тыс
Брайтон Лабе - статистика
Тун
1 января 1996 (30)
#96 | Нападающий
181 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Тун
2 : 4
16.09.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Тун
0 : 1
12.09.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
3 : 2
06.09.2026
Тун
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Тун
0 : 0
02.09.2026
Лозанна-Спорт
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
3 : 4
30.08.2026
Тун
1' - 72'
9, 52'
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Швейцария. Суперлига 2026/2027
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Франция. Лига 1 2017/2018
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
1' - 82'
Лига Европы, 3 раунд
Тун
3 : 0
06.08.2026
Викингур
1' - 88'
25'
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