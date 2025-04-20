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Ибраима Ньян
Статистика
Ибраима Ньян - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1999 (27)
#7 | Нападающий
187 см
Сенегал
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
24
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
2 : 1
20.04.2025
Анжер
56' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
2 : 0
13.04.2025
Монпелье
79' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
05.04.2025
Анжер
81' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
0 : 3
30.03.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
0 : 2
15.03.2025
Монако
86' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
09.03.2025
Анжер
64' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 4
02.03.2025
Тулуза
46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3 : 3
22.02.2025
Анжер
1' - 62'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
0 : 1
16.02.2025
Анжер
66' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
0 : 2
09.02.2025
Марсель
80' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 1
02.02.2025
Гавр
74' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 3
12.01.2025
Анжер
76' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2 : 0
05.01.2025
Брест
76' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 0
15.12.2024
Анжер
1' - 77'
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
0 : 3
07.12.2024
Лион
56' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Гавр
0 : 1
01.12.2024
Анжер
71' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
1 : 0
24.11.2024
Анжер
1' - 77'
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
2 : 4
09.11.2024
ПСЖ
1' - 79'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
0 : 1
01.11.2024
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
4 : 2
26.10.2024
Сент-Этьен
1' - 90'
69'
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
1 : 1
20.10.2024
Анжер
1' - 90'
5'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
1 : 1
04.10.2024
Анжер
1' - 75'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 3
29.09.2024
Реймс
75' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
85' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс
76' - 90'
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