Анжело Фульини - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Анжело
|Фамилия
|Фульини
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Анжело
|Фамилия
|Фульини
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|16
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|25.01.2023
|63' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.01.2023
|86' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|90'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|59' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|78' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2022
|62' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|21.10.2022
|46' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|15.10.2022
|76' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|08.10.2022
|86' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|77' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|16.09.2022
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|10.09.2022
|1' -64'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|04.09.2022
|58' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|20.08.2022
|1' -68'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|31'
|14.08.2022
|65' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|1' -62'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)