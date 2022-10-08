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    Анжело Фульини - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Анжело
    Фамилия Фульини
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 16 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 Был в запасе Майнц (Майнц) 5:2 Бохум (Бохум)
    25.01.2023 63' -90' Майнц (Майнц) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    21.01.2023 86' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Майнц (Майнц)
    90'
    13.11.2022 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    09.11.2022 59' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    05.11.2022 78' -90' Майнц (Майнц) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    29.10.2022 62' -90' Бавария (Мюнхен) 6:2 Майнц (Майнц)
    21.10.2022 46' -90' Майнц (Майнц) 5:0 Кельн (Кельн)
    15.10.2022 76' -90' Вердер (Бремен) 0:2 Майнц (Майнц)
    08.10.2022 86' -90' Майнц (Майнц) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    01.10.2022 77' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Майнц (Майнц)
    16.09.2022 1' -46' Майнц (Майнц) 1:1 Герта (Берлин)
    10.09.2022 1' -64' Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:1 Майнц (Майнц)
    04.09.2022 58' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 0:1 Майнц (Майнц)
    27.08.2022 1' -46' Майнц (Майнц) 0:3 Байер (Леверкузен)
    20.08.2022 1' -68' Аугсбург (Аугсбург) 1:2 Майнц (Майнц)
    31'
    14.08.2022 65' -90' Майнц (Майнц) 0:0 Унион (Берлин)
    06.08.2022 1' -62' Бохум (Бохум) 1:2 Майнц (Майнц)
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