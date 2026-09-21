Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7 млн

Луис Араухо - статистика

Фламенго
2 июня 1996 (30)
#7 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
72' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Фламенго
1 : 1
18.09.2026
Индепендьенте дель Валле
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
11.09.2026
Фламенго
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 57'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фламенго
14
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
1' - 63'
53'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
1' - 85'
84'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
81' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
1' - 90'
54'
48'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
89' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
5
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+