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    Тиаго Майя - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Тиаго
    Фамилия Майя
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 90' Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    07.02.2023 1' - 81' Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    72'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 23 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 57' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    06.11.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.10.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    06.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    84'
    02.10.2022 1' -46' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    29.09.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 3:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    60'
    18.09.2022 1' -84' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    04.09.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    29.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    49'
    07.08.2022 67' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 74' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    21.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    88'
    17.07.2022 65' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    10.07.2022 1' -61' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    63'
    26.06.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    16.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 1' -46' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 1' -73' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    05.06.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    30.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2022 90' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    08.05.2022 1' -62' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 1' -64' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    70'
    17.04.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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