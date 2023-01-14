Джейкоб Браун - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Джейкоб
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Джейкоб
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 83'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Суонси
|1:3
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|90'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|3:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|73'
|11.02.2023
|60' - 90'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|30
|5
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.02.2023
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|18.02.2023
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|73'
|11.02.2023
|60' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.02.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.01.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|80'
|14.01.2023
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.01.2023
|1' -64'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|30.12.2022
|1' -71'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|26.12.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|17.12.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|57'
|10.12.2022
|68' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|12.11.2022
|69' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|08.11.2022
|76' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|78'
|05.11.2022
|60' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.11.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.10.2022
|57' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|18.10.2022
|71' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.09.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.09.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|27.08.2022
|1' -88'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2022
|1' -62'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|58'
|17.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|19' 41'
|13.08.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|44'
|06.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|75'
|30.07.2022
|58' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)