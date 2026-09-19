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Англия. Первая лига
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Уиком Уондерерс
Фред Оньединма
Статистика
€ 700 тыс
Фред Оньединма - статистика
Уиком Уондерерс
24 ноября 1996 (29), Лондон
#44 | Полузащитник
185 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
19.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 89'
Англия. Первая лига, 6 тур
Лейтон Ориент
2 : 3
12.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
45'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
3 : 3
05.09.2026
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
5 : 1
29.08.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
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Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Команда
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Уиком Уондерерс
1
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Уиком Уондерерс
1 : 1
28.10.2025
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Уиган Атлетик
0 : 2
23.09.2025
Уиком Уондерерс
Был в запасе
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