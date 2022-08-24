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    Джозеф Уиллок - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Джозеф
    Фамилия Уиллок
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 63' - 90' Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур
    26.02.2023 78' - 90' Манчестер Юнайтед 2:0 Ньюкасл Англия. Кубок лиги, Финал
    11.02.2023 1' - 36' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 81' Ньюкасл 1:1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 22 тур
    45'
    Статистика по турнирам
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