Джон Ландстрем - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Ландстрем
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Ландстрем
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|72' - 90'
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|04.02.2023
|1' - 11'
|Рейнджерс
|2:1
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|9
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)
|42'
|12.10.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|38'
|14.09.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|35'
|07.09.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|64'
|16.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|09.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|02.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)