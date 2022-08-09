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    Джон Ландстрем - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Джон
    Фамилия Ландстрем
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 72' - 90' Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    04.02.2023 1' - 11' Рейнджерс 2:1 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
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