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    Матан Хозез - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Матан
    Фамилия Хозез
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    18.08.2022 1' -46' Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Ницца (Ницца)
    11.08.2022 1' -78' Арис (Салоники) 2:1 Маккаби (Тель-Авив)
    53'
    04.08.2022 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 2:0 Арис (Салоники)
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