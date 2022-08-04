Матан Хозез - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Матан
|Фамилия
|Хозез
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1996 (26 лет)
|Имя
|Матан
|Фамилия
|Хозез
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|1' -46'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|1' -78'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|53'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)