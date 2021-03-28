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    Руслан Юнусов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Руслан
    Отчество Анварович
    Фамилия Юнусов
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 мая 1999 (23 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чайка 3 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    08.05.2021 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:1 Чайка (Песчанокопское)
    02.05.2021 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 2:1 Иртыш (Омск)
    28.04.2021 Был в запасе Томь (Томск) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
    24.04.2021 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 1:1 Чертаново (Москва)
    17.04.2021 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Чайка (Песчанокопское)
    11.04.2021 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 0:1 Енисей (Красноярск)
    07.04.2021 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
    03.04.2021 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 0:2 Спартак-2 (Москва)
    28.03.2021 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.03.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    05.12.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    29.11.2020 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:1 Чайка (Песчанокопское)
    25.11.2020 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:1 Чайка (Песчанокопское)
    21.11.2020 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 1:3 Текстильщик (Иваново)
    07.11.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    28.10.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:2 Чайка (Песчанокопское)
    24.10.2020 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    13.10.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    23.09.2020 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 Чайка (Песчанокопское)
    19.09.2020 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 2:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    13.09.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Чайка (Песчанокопское)
    09.09.2020 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 1:2 Торпедо (Москва)
    05.09.2020 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    31.08.2020 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 2:1 Факел (Воронеж)
    22.08.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    16.08.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 0:3 Крылья Советов (Самара)
    12.08.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    08.08.2020 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 0:3 Алания (Владикавказ)
    01.08.2020 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
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