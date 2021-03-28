Руслан Юнусов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Анварович
|Фамилия
|Юнусов
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 мая 1999 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Анварович
|Фамилия
|Юнусов
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 мая 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|3
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Чайка (Песчанокопское)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Чайка (Песчанокопское)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|28.03.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Чайка (Песчанокопское)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Чайка (Песчанокопское)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:3
|Текстильщик (Иваново)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Чайка (Песчанокопское)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|13.10.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|23.09.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Чайка (Песчанокопское)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|05.09.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|31.08.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|22.08.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|16.08.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:3
|Крылья Советов (Самара)
|12.08.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)