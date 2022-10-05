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    Геворк Саркисян - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Геворк
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Саркисян
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 ноября 1999 (23 года)
    Рост 172
    Вес 60
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 57' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
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