Геворк Саркисян - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Геворк
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Саркисян
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Вес
|60
|Имя
|Геворк
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Саркисян
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|57' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)