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    Илья Карпук - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Илья
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Карпук
    Команда Текстильщик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (2:4)п    		 Кубань (Краснодар)
    30.08.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1
    (5:3)п    		 2DROTS (Москва)
    57'
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