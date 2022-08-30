Илья Карпук - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Карпук
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Карпук
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)
|30.08.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)
|57'