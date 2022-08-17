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    Станислав Манаев - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Отчество Денисович
    Фамилия Манаев
    Команда 2DROTS
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1999 (24 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    2DROTS 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1
    (5:3)п    		 2DROTS (Москва)
    17.08.2022 1' -90' 2DROTS (Москва) 3:0 Чертаново (Москва)
    41'
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