Станислав Манаев - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Манаев
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Манаев
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)
|17.08.2022
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)
|41'