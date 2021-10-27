Олег Николаев - статистика
#81 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2021
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
(4:2)п
|Ахмат (Грозный)