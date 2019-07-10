Бауржан Турисбек - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Бауржан
|Фамилия
|Турисбек
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1991 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Бауржан
|Фамилия
|Турисбек
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Женесс (Эш)
|65'
|10.07.2019
|Был в запасе
|Женесс (Эш)
|0:0
|Тобол (Костанай)