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    Бауржан Турисбек - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Бауржан
    Фамилия Турисбек
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1991 (31 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Тобол (Костанай) 1:1 Женесс (Эш)
    65'
    10.07.2019 Был в запасе Женесс (Эш) 0:0 Тобол (Костанай)
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