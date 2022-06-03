Ян Вороговский - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Вороговский
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Вороговский
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Казахстан
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|67' -90'
|Азербайджан
|3:0
|Казахстан
|22.09.2022
|1' -90'
|Казахстан
|2:1
|Белоруссия
|13.06.2022
|1' -73'
|Казахстан
|2:1
|Словакия
|18'
|10.06.2022
|1' -58'
|Белоруссия
|1:1
|Казахстан
|13'
|06.06.2022
|59' -90'
|Словакия
|0:1
|Казахстан
|03.06.2022
|1' -90'
|Казахстан
|2:0
|Азербайджан