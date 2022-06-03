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    Ян Вороговский - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Вороговский
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 6 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 67' -90' Азербайджан 3:0 Казахстан
    22.09.2022 1' -90' Казахстан 2:1 Белоруссия
    13.06.2022 1' -73' Казахстан 2:1 Словакия
    18'
    10.06.2022 1' -58' Белоруссия 1:1 Казахстан
    13'
    06.06.2022 59' -90' Словакия 0:1 Казахстан
    03.06.2022 1' -90' Казахстан 2:0 Азербайджан
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