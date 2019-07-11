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    Йоан Беццина - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Йоан
    Фамилия Беццина
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бальцан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Домжале (Домжале) 1:0 Бальцан (Бальзан)
    11.07.2019 1' -90' Бальцан (Бальзан) 3:4 Домжале (Домжале)
    69'
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