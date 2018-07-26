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    Маит Тоом - статистика

    #73 | Вратарь
    Имя Маит
    Фамилия Тоом
    Команда Флора
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 мая 1990 (32 года)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Флора (Таллин) 2:0 АПОЭЛ (Никосия)
    26.07.2018 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 5:0 Флора (Таллин)
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