Маит Тоом - статистика
#73 | Вратарь
|Имя
|Маит
|Фамилия
|Тоом
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Имя
|Маит
|Фамилия
|Тоом
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|26.07.2018
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|5:0
|Флора (Таллин)