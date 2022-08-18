Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирил Десподов - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Кирил
    Фамилия Десподов
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 103' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    71'
    16.02.2023 1' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    9' 90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 5 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 71' -90' Рома (Рим) 3:1 Лудогорец (Разград)
    27.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 0:1 Бетис (Севилья)
    13.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    06.10.2022 1' -87' ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
    15.09.2022 1' -69' Бетис (Севилья) 3:2 Лудогорец (Разград)
    45' 41'
    08.09.2022 1' -71' Лудогорец (Разград) 2:1 Рома (Рим)
    18.08.2022 1' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
    87'
    • Читайте нас: 
    11