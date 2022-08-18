Кирил Десподов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Кирил
|Фамилия
|Десподов
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Кирил
|Фамилия
|Десподов
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 103'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|71'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|9' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|5
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|71' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|1' -87'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|1' -69'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Лудогорец (Разград)
|45' 41'
|08.09.2022
|1' -71'
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|18.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|87'