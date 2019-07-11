Евгений Казачок - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Казачок
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиепая
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Казачок
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиепая
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вентспилс
|5
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2019
|Был в запасе
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|6:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|08.08.2019
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:3
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|01.08.2019
|1' -90'
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|2:2
|Вентспилс (Вентспилс)
|72' 76'
|25.07.2019
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|4:0
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|18.07.2019
|1' -90'
|Теута (Дуррес)
|1:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|52'
|11.07.2019
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|3:0
|Теута (Дуррес)