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    Клейтон Льюис - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Клейтон
    Фамилия Льюис
    Команда Веллингтон Феникс
    Состав Основной
    Родной город Веллингтон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новая Зеландия 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2017 1' -65' Новая Зеландия 0:4 Португалия
    19'
    21.06.2017 1' -58' Мексика 2:1 Новая Зеландия
    42'
    17.06.2017 Был в запасе Россия 2:0 Новая Зеландия
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