Клейтон Льюис - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Клейтон
|Фамилия
|Льюис
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Веллингтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Клейтон
|Фамилия
|Льюис
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Веллингтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2017
|1' -65'
|Новая Зеландия
|0:4
|Португалия
|19'
|21.06.2017
|1' -58'
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|42'
|17.06.2017
|Был в запасе
|Россия
|2:0
|Новая Зеландия