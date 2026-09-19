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Ла Лига 2026/2027
Команды
Осасуна
Энрике Барха
Статистика
€ 1,50 млн
Энрике Барха - статистика
Осасуна
4 апреля 1997 (29)
#11 | Нападающий
178 см | 69 кг
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 56'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
59' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 60'
30, 30'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
78' - 90'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 74'
54'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
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Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
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Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
6
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 56'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
59' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 60'
30, 30'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
78' - 90'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 74'
54'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
87' - 90'
88'
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